Ragusa, il capogruppo Pd Chiavola: variare regolamento della Consulta femminile

Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, presenterà un atto formale per prevedere la variazione al regolamento tesa a favorire l’inclusione nella Consulta femminile comunale di tutte le associazioni territoriali, senza distinzioni di sorta, che si impegnano nella lotta contro la violenza e i soprusi ai danni delle donne. “Una decisione – spiega Chiavola – presa, d’accordo con il nostro partito, dopo la denuncia pubblica dell’associazione #adessobasta che, pur potendo contare su una militanza datata per quanto riguarda iniziative a sostegno delle donne e volte alla condanna dura dei femminicidi si è vista negare l’ingresso nella consulta per un cavillo di carattere statutario. Prendiamo atto anche dell’incontro e del confronto che c’è stato tra i rappresentanti della Consulta e dell’associazione con il sindaco. Sarà nostra cura presentare in aula una variazione del regolamento della Consulta che contempli un’adesione più inclusiva. Siamo solidali con l’associazione #adessobasta e faremo il possibile perché, adottando gli opportuni correttivi, si possa rimediare alla mancata adesione in seno alla Consulta comunale femminile”.