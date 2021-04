Modica, Maria Monisteri riconfermata al vertice Coni per la provincia di Ragusa

Maria Monisteri, assessore allo sport del Comune di Modica, e presidente della Scherma Modica è stata riconfermata referente Coni della provincia di Ragusa per il prossimo quadriennio. Monisteri è una delle poche donne delegata provinciale Coni. Il Presidente regionale Sergio D’Antoni le ha riconfermato la fiducia per la gestione del Coni provinciale e la delega per i rapporti con le società sportive e le amministrazioni locali.

“Ringrazio il presidente D’Antoni e la Giunta regionale per avermi riconfermata nella squadra Coni Sicilia. Il mio grazie va anche a tutti coloro, dai miei collaboratori, ai dirigenti sportivi, ai tecnici e agli atleti, che in questi anni mi hanno coadiuvata nella promozione dell’attività sportiva e nella realizzazione di progetti all’insegna del ruolo sociale dello sport e confido ancora nel loro ausilio per sostenere la comunità sportiva in un momento così delicato e di grande sofferenza”.