Modica, test rapidi anti Covid: effettuati 1056 tamponi con 7 positivi

Altre sette persone sono risultate positive al Covid nello screening con test rapidi effettuati oggi, 2 aprile, nell'atrio di Palazzo San Domenico. I test effettuati sono stati 1056. Affluenza record prima delle festività pasquali che, visti i risultati dei test, costituiscono un serio rischio in caso di inosservanza delle misure di prevenzione del contagio. Nei due screening di questa settimana sono stati individuati 15 positivi. “I numeri cominciano a farsi importanti proprio alla vigilia di tre giorni estremamente delicati da un punto di vista sanitario. Mai come ora c’è bisogno del senso di responsabilità di ognuno di noi per non rovinare quanto di buono fatto. Eppure sento ancora discorsi su feste, riunioni e rimpatriate più o meno “clandestine” per Pasqua e Pasquetta come se niente fosse”. Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Modica, Ignazio Abbate.