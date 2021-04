Asp di Ragusa, da domani tamponi rapidi all'aeroporto di Comiso

L'Asp Ragusa da domani organizzerà nell'aeroporto di Comiso (Rg) una postazione per garantire ai passeggeri provenienti dal volo di Milano, lo screening con test rapidi contro il Covid-19. Il responsabile del distretto di Vittoria, Giovanni Di Giacomo, assicurerà la presenza di un team di sanitari per eseguire i tamponi rapidi ai passeggeri. La postazione sarà attiva dalle 16 nei locali messi a disposizione dalla polizia municipale del comune di Comiso, all'interno dell'aerostazione. Uno spazio importante e ben attrezzato che permetterà ai passeggeri di essere sottoposti ai test rapidi direttamente all'arrivo senza doversi recare nei drive in della provincia. I passeggeri che risulteranno positivi al test antigenico, come previsto dal protocollo sanitario, saranno e sottoposti a tampone molecolare.