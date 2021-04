Teatrino nella maggioranza a Floridia, marcia indietro di Faraci e Leotta

Hanno firmato con i sei consiglieri dell'opposizione per chiedere la convocazione della II Commissione, quella al Bilancio, contrari al dissesto finanziario approvato dalla giunta di Floridia, sono usciti da Progetto Floridia, dove sono stati eletti, per formare 'Rinascita Floridiana' ed oggi arriva il colpo a sorpresa: Gianluca Faraci ed Elena Leotta rimarranno nella maggioranza che sostiene il sindaco Marco Carianni. Il coupe de Theatre è stato consumato in una Floridia degna delle migliori sceneggiate dello scomparso Mario Merola. C'è da registrare una instabilità politica che va a ritroso nel tempo, riconducibile alla campagna elettorale. Probabilmente accordi non rispettati che alla vigilia di Pasqua si sono trasformati in tarallucci e vino.

"Abbiamo voluto creare questo gruppo consiliare – hanno scritto in una nota Faraci e Leotta – per dare un nome e un’impronta chiara alle proposte che faremo, in sinergia con gli altri consiglieri di maggioranza, per lo sviluppo della città. Siamo stati eletti nella coalizione che ha vinto le scorse elezioni amministrative, e continueremo a dare il nostro contributo a questa amministrazione. Il nostro obiettivo è di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e fornire loro le risposte che meritano. Tutto questo sarà possibile insieme con il sindaco Carianni, la sua giunta e gli altri otto consiglieri che formano una solida maggioranza in consiglio comunale>>.

Candidati nella lista Progetto Floridia, a sostegno della candidatura dell’attuale primo cittadino Marco Carianni, Elena Leotta e Gianluca Faraci sono stati eletti rispettivamente con 314 e 301 preferenze, risultando i primi due nella lista.

