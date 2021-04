Vaccini, prima dose in Cattedrale a Palermo a ex dipendente Amia

Il primo ad essere vaccinato nella cappella Soledad attigua alla Cattedrale di Palermo è stato un ex dipendente dell'Amia, l'azienda che gestiva la raccolta dei rifiuti nel capoluogo. A ricevere la dose AstraZeneca, nell'ambito della campagna di vaccinazione il Sabato Santo per l'accordo Conferenza episcopale siciliana e Regione, è stato Salvatore Ferdico, 80 anni. "Non ho paura dei vaccini. Durante il mio servizio in azienda ne ho fatti tanti, anti tifo, anti influenzali, e contro la polmonite - dice Ferdico - Mi sono prenotato nella mia parrocchia in via Montegrappa, al Villaggio Santa Rosalia è stato molto semplice. Quanto ho sentito sui vaccini non mi ha intimorito. Sono qui perché sono consapevole che non c'è via d'uscita contro questo virus".

Quasi nessuna fila davanti le parrocchie-hub a Palermo dove oggi vengono fatti i vaccini anticovid ai cittadini che si erano prenotati, di fascia 69-79 anni, con l'Astrazeneca. In via Sciuti nella chiesa San Michele Arcangelo una decina di persone attende il prorpio turno e alcuni anziani sono seduti davanti l'ingresso. "Non ci sono stati problemi di rilievo - dice un addetto nella chiesa di via Nicolo' Garzilli - finora sono arrivate una ventina di persone che erano prenotate". Alla cappella de Soledad, vicino la Cattedrale di Palermo accanto alla questura, ci sono una decina di persone in attesa: oggi lì saranno vaccinati in 78.

"E' una iniziativa, finora unica in Italia che ha valore etico oltre che pratico e raggiunge direttamente i siciliani che desiderano vaccinarsi mentre partecipano alle celebrazioni Pasquali, nella giornata del Sabato Santo. Sin da quando il governo nazionale ha reso disponibili le prime dosi di vaccino per i siciliani, ogni nostro sforzo è stato rivolto a far sì che la campagna vaccinale potesse coinvolgere il maggior numero di persone". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sulle vaccinazioni anti Covid in corso in 300 parrocchie nell'isola che hanno aderito all'iniziativa nata dal protocollo d'intesa siglato dal governatore e dal presidente della Conferenza episcopale siciliana, l'arcivescovo Salvatore Gristina. Quasi seimila persone, della fascia dai 69 ai 79 anni, riceveranno oggi il vaccino negli hub parrocchiali. "E' un messaggio di speranza che intendiamo inviare alla vigilia di Pasqua - dice il presidente della Cesi e arcivescovo di Catania, Salvatore Gristina - e, al tempo stesso, occasione di prossimità e solidarietà verso le persone più fragili, nella tradizione della Chiesa che vuole essere una comunità che promuove la salute delle persone». I punti vaccinali nelle parrocchie saranno operativi fino alle 18.30.