I poliziotti di Catania donano beni di prima necessità a Istituto di suore

Beni di prima necessità come pasta, latte, legumi, biscotti omogeneizzati, latte in polvere e pannolini sono stati donati a Catania dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura all'istituto delle Suore di madre Teresa di Calcutta di piazza Bovio. Gli agenti hanno voluto fare in modo che la domenica di Pasqua fosse un giorno di festa anche per tutti coloro i quali si trovano in gravi difficoltà economiche causate o accresciute dalla pandemia e per questo hanno anche donato alimenti come pesce, passata di pomodoro, formaggi e bevande "affinché venga preparato un pranzo che possa valere come augurio di una Buona Pasqua per tutti da parte di coloro che sono ogni giorno a fianco dei cittadini".