Covid, sempre in aumento i contagi nel Ragusano: morto uomo di 76 anni

Non si ferma la curva in ascesa dei positivi al Covid nel Ragusano. Nel report del 3 aprile i positivi sono 884 di cui 823 in isolamento domiciliare, 48 ricoverati in ospedale e 13 nella Rsa Covid di Ragusa. I guariti salgono a 8.477 e anche i morti salgono a 219. Un decesso nelle ultime 24 ore: un 76enne di Ragusa morto nel reparto di Rianimazione del Giovanni Paolo II. Quindici positivi in più a Ragusa, dieci a Modica, undici in più a Scicli e Vittoria rispetto ai dati del 2 aprile. Ecco i dati dei positivi nei dodici comuni iblei: 36 Acate, 10 Chiaramonte Gulfi, 116 Comiso, 1 Giarratana, 17 Ispica, 53 Modica, 2 Monterosso, 27 Pozzallo, 238 Ragusa,

51 Santa Croce Camerina, 195 Scicli, 93 Vittoria. Numeri preoccupanti che rischiano di schizzare ancora in alto se non si osserveranno le regole a Pasqua e Pasquetta. La prossima settimana, in caso di comportamenti irresponsabili, la situazione potrebbe diventare davvero critica malgrado le restrizioni annunciate in diversi comuni del territorio ibleo. A Scicli per Pasqua e Pasquetta sono vietate le visite ai parenti e per le altre attività si applicano le restrizioni previste per le zone rosse. A Ragusa con l’istituzione della zona rossa il 3, 4 e 5 aprile chiuse ville e giardini pubblici.