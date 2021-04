Il Palermo compie l'impresa a Caserta: meritato successo e tripletta di Lucca

Con una tripletta di Lucca alla vigilia di Pasqua, il Palermo vince per 3 a 2 sul campo della Casertana. Rosanero utilitaristici che hanno colpito al momento giusto, conquistando il terzo successo in trasferta. Merito di Filippi, ma anche di Lucca, autore della tripletta.

Dopo tre settimane di pausa forzata il Palermo parte subito forte dimostrandosi squadra matura. Nei primi dodici minuti dal fischio iniziale è già sopra di due reti. c’è Lucca nel 3-4-2-1 di mister Filippi e la giovane punta dei rosanero dopo neanche il primo quarto d’ora di gioco si prende le luci dei riflettori, riprendendo la sua stagione proprio da dove aveva interrotto, vale a dire sfruttando la propria fisicità e battendo di testa il portiere avversario. Per ben due volte: prima al secondo giro d’orologio, poi dieci minuti più tardi. Due trame offensive con tante similitudini per gli uomini di Filippi: si gioca prevalentemente sulla corsia di destra e da lì che sono partite le pennellate per la testa di Lucca.

La Casertana accorcia le distanze al 44'. Nulla può Pelagotti sul tap-in vincente di Cuppone a due passi dalla linea di porta. La Casertana si illude di aver riaperto la pratica, ma deve fare i conti, ancora una volta, con Lucca che primaa del riposo, al 45' si porta a casa il pallone.

Si va al riposo sull' 1 a 3 e la gara è praticamente chiusa. I padroni di casa realizzano la seconda rete al 90' con Buschiazzo. E' troppo tardi per tentare la rimonta.

(foto stadio news)

