Inchiesta Ong a Trapani e giornalisti intercettati, accertamenti di Cartabia

Fonti di via Arenula fanno sapere che la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha disposto accertamenti sull'inchiesta di Trapani sulle Ong, nell'ambito della quale sarebbero stati intercettati - secondo notizie di stampa- anche diversi giornalisti.

"Solidarietà umana,politica e giuridica a giornalisti e attivisti Ong coinvolti nell'indagine della Procura di Trapani. Senza giornalisti liberi e coraggiosi non avremmo saputo di crimini contro l'umanità,senza ONG non si sarebbero salvate vite umane e avremmo avuto meno testimoni". E' il tweet del sindaco Luigi de Magistris.