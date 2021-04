Regione, Pullara: "Serve tagliando al governo ed alla coalizione"

"Fra circa un anno e mezzo si tornerà votare, e ci dovremo presentare agli elettori. A questo punto penso sia necessario un tagliando al governo ed alla coalizione ma anche a tutto l'apparato burocratico amministrativo, fatto con chi, non solo i vertici ma soprattutto la base, si e' candidato e ci ha messo la faccia. Non solo i vertici dei partiti ma soprattutto le persone ed in primis le nuove leve, nel rispetto dell'esperienza dei piu' adulti, ovviamente sempre con riguardo al piano politico. Tanto di buono e' stato fatto, molto ancora si puo' fare soprattutto nel riconquistare la fiducia dei siciliani e cio' a prescindere da chi sara' il futuro presidente". A scriverlo il deputato regionale all'Ars Carmelo Pullara, presidente di "Onda". "Quindi passata questa Pasqua si torni ad utilizzare un linguaggio di maggiore rispetto riflettendo sul perche' di certe azioni piuttosto che partire con l'aggressione, e ci si segga tutti, vertice e base, senza preconcetti e fini preordinati, attorno ad un tavolo per il bene dei siciliani. Io ho ancora fiducia in questo Governo e nel suo presidente ma sono un uomo libero che fa politica non per bisogno e quindi non disponibile a fare l'utile idiota di nessuno e come me la pensano in tanti miei colleghi visti i risultati delle votazioni, a partire da quelle segrete".