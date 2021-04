Vaccini, sopralluogo a Messina per aprire il secondo hub

Si è svolto in mattinata, al Palarescifina di Messina, un sopralluogo congiunto dell'Asp, dell'Ufficio Emergenza Covid-19, del Comune e della Protezione civile per verificare quali sono i lavori di adeguamento e manutenzione per sistemare il palazzetto trasfromarlo in tempi brevi il secondo hub della città. All'incontro erano presenti il direttore facente funzioni dell'Asp di Messina Bernardo Alagna, il commissario dell'emergenza Covid Alberto Firenze, Bruno Manfrè e Grazia Rosa Cammaroto per la Protezione civile, l'assessore con delega all'emergenza Covid Dafne Musolino e l'assessore allo sport Francesco Gallo del comune di Messina. A metà della prossima settimana inizieranno i lavori e sono previsti circa 15 giorni prima dell'apertura all'utenza. I lavori prevedono la sistemazione dei bagni e la creazione dei percorsi adeguati per le vaccinazioni. Gli spogliatoi verranno utilizzati come depositi ed uffici e saranno realizzate delle aree per info point, bagni per operatori sanitari e la farmacia per la conservazione vaccini oltre ad ulteriori servizi per gli utenti. I cittadini con la prenotazione entreranno dalla parte posteriore del Palazzetto, dove attualmente c'è il campo di pallavolo che verrà utilizzato per l'accettazione. Poi, all'interno della struttura faranno l'anamnesi e avranno inoculato il vaccino. Dopo la vaccinazione è previsto un tempo di osservazione prima di andare via da quella che è l'entrata principale del Palarescifina. Negli spazi circostanti l'ampia area di sosta per i parcheggi.