Modica: sequestrato camion e 1000 chili di ferro, denunciati 2 siracusani

Gli agenti di una volante del Commissariato di Polizia di Modica, nel corso di un servizio hanno controllato un autocarro con a bordo due persone provenienti dalla provincia di Siracusa. Nel camion è stato trovato materiale in ferro non pericoloso, per un perso di circa mille chili, raccolto dai due, privi delle previste autorizzazioni o licenze. Il materiale in ferro e l’autocarro sono stati sequestrati. Le due

I due siracusani, entrambi con precedenti, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria: nei loro confronti il questore di Ragusa ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Modica per tre anni.