Ragusa, il Comibleo lancia l'allarme: degrado e vandali nel Giardino di Ibla

Sopralluogo nel Giardino Ibleo di alcuni componenti di Comibleo, il comitato spontaneo di volontariato di cittadini residenti a Ibla. E' stato possibile verificare come, nonostante alcune azioni di ripristino in fase di attuazione da parte dell’Amministrazione comunale di Ragusa, le condizioni di massima in cui versa il Giardino ibleo sono davvero preoccupanti. “L’area in cui sorgono i servizi igienici – spiegano da Comibleo – e, più in generale, tutta la zona più nuova è malmessa. Transenne e fettucce impediscono la fruizione delle passerelle soprastanti, quelle delimitate dalle ringhiere in vetro per intenderci, per non parlare dei danneggiamenti causati dai vandali. Alcune lampade, invece, nella parte che si affaccia sulla sottostante vallata, mancano del tutto per non parlare del generale stato di abbandono che si respira. Riteniamo che da almeno dieci anni non siano effettuate opere adeguate di manutenzione".