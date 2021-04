Un'altra vittoria del Catania: Dall'Oglio punisce la Viterbese su punizione

Un calcio di punizione di Dall'Oglio al 17' del secondo tempo, regala al Catania tre punti pesanti. Un'altra medaglia per il tecnico Baldini che continua a far bene rinsaldando la posizione dei play off.

I gialloblù escono sconfitti per 1-0. La squadra di Taurino comincia bene con un'zione di Tounkara al primo minuto. Buone opportunità arrivano anche per Simonelli e Urso, ma la Viterbese non concretizza. Nella ripresa il Catania comincia a comprimere la squadra gialloblù nella propria metà campo e passa in vantaggio su punizione ben calciata da Dall'Oglio. A questo punto Taurino cerca di cambiare l'assetto della squadra, con una Viterbese molto sbilanciata soprattutto negli ultimi dieci minuti, rischiando le ripartenze del Catania, ma i rossazzurri non trovano il gol del raddoppio.