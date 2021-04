Piazze di spaccio a Siracusa, sequestro di cocaina ed anche di crack

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, impegnati nel contrasto della vendita e del consumo di stupefacenti nelle cosiddette piazze della spaccio siracusane, hanno rinvenuto e sequestrato, in Via Italia 103, nei pressi di uno stabile, 70 dosi di marijuana, 25 dosi di cocaina e 12 dosi di crack, già confezionate e pronte per la vendita.

Nella serata, agenti delle Volanti hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un giovane siracusano di 25 anni, per possesso di una modica quantità di marijuana.