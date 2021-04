Siracusa, picchiava l'ex convivente: finisce ai domiciliari per stalking

Agenti della Squadra Mobile di Siracusa insieme a personale delle Volanti, in esecuzione di una misura di sottoposizione agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 47 anni, per i reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate perpetrati nei confronti dell’ex convivente.

L’uomo, che dal febbraio scorso ad oggi, allo scopo di riallacciare i rapporti con la sua ex fidanzata, poneva in essere atti persecutori e minacce che arrivavano fino ad aggressioni fisiche nei confronti della donna che riportava fratture al naso ed alle mani, dopo le incombenze di rito, è stato condotto in un’abitazione da lui indicata in regime di arresti domiciliari.