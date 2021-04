Pasqua di colore rosso a Rosolini e Solarino: il covid non dà tregua

Una Pasqua blindata a Rosolini che i cittadini difficilmente riusciranno a dimenticare. A poche ore dalla mezzanotte, il presidente della Regione ha dichiarato Rosolini zona rossa insieme ad altri due comune della provincia di Siracusa: Solarino e Buscemi. Con Priolo Gargallo adesso sono 4 i Comuni off limits del Siracusano. Alla vigilia della restrizione, non c'era stati segnali d'allarme sia a Rosolini che a Solarino. E' stato però il Dipartimento di prevenzione per il covid dell'Asp di Siracusa a segnalare al commissario Giovanni Cocco ed al primo cittadino di Solarino, Seby Scorpo che erano stati superati i livelli di guardia. Nei quattro Centri marcati di 'rosso' non si potrà nè uscire, nè entrare dalle città, salvo per comprovati motivi d'urgenza. A Rosolini i soggetti positivi al covid 19 sono 95. Per quanto riguarda Solarino, il focolaio sarebbe scoppiato in alcune famiglie, ma il sindaco smentisce questa ipotesi. "Non mi risulta - ha detto Scorpo - che a Solarino si è verificato un evento del genere". La certezza è invece per l'aumento dei contagi nella settimana tra il 27 marzo ed il 2 aprile.

A Rosolini i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato e disposto la chiusura provvisoria di un bar in pieno centro storico il cui titolare ospitava al suo interno 3 avventori intenti a consumare bevande, contravvenendo alle disposizioni circa l’asporto di cibi e bevande.