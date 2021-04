Balli e bevande in pieno centro ad Avola, undici ragazzi sanzionati

La scorsa notte i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Noto, mentre pattugliavano il centro cittadino di Avola, hanno notato sul marciapiede alcuni giovani, poco più che maggiorenni, che si muovevano a passo di musica con dei bicchieri di alcolici in mano; questi, alla vista delle autovetture dell’Arma, entravano di corsa all’interno di un’abitazione nei pressi da dove proveniva musica ad alto volume.

All’interno dell’appartamento, i carabinieri si sono trovati di fronte a 11 ragazzi, ovviamente non conviventi, che stavano festeggiando dopo aver cenato e bevuto insieme. Per loro, oltre all’invito a rientrare immediatamente nelle rispettive abitazioni, sono scattate le sanzioni amministrative previste.