Focolaio a 'Villa Claudia' a Palermo, tamponi Usca e situazione delicata

"Ho parlato poco fa con una dottoressa del 118, che si trova nella struttura, dove l'Usca sta rifacendo i tamponi molecolari a tutti gli ospiti per avere il quadro della situazione". Lo dice all'ANSA Rita, la figlia di un assistito della casa di riposo Villa Claudia di via dei Quartieri, a Palermo, dove da ieri è scoppiato un focolaio con 21 ospiti contagiati dal Covid . "Mi è stato riferito - aggiunge - che mio papà, anche a causa di alcune patologie pregresse, sta per essere trasferito all'ospedale di Partinico per ulteriori accertamenti. Altri, invece, li stanno trasferendo nella Rsa di Piana degli Albanesi, la situazione è delicata". A quanto pare, quasi tutti gli ospiti dovrebbero essere portati fuori dalla struttura, mentre qualcuno che prima era risultato negativo al Covid adesso si sarebbe positivizzato .