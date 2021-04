Covid, sempre più contagi nel Ragusano: le persone positive salgono a 953

Non si ferma l'ascesa dei contagi nel Ragusano che si avvicinano sempre più ai mille casi. il report dell'Asp del 4 aprile segnala, infatti, 953 positivi con aumenti importanti a Ragusa (+ 22 positivi), a Modica (+12) e Vittoria (+10). A Ragusa i positivi salgono a 260, a Comiso sono 124, a Vittoria si tocca quota 103, mentre a Modica i positivi sono già 65. A Scicli c'è un calo di 9 unità ma i positivi restano 186. Nelle ultime 24 ore si registra un altro decesso: un 86enne ragusano morto all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. In totale i positivi nel Ragusano sono 953: 886 in isolamento domiciliare, 54 ricoverati in ospedale e 13 nella Rsa Covid del Maria Paternò Arezzo di Ibla. I guariti salgono a 8.495 mentre i morti, dall'inizio della pandemia, sono 220. Ecco i dati Covid nei comuni Iblei: 34 Acate, 8 Chiaramonte Gulfi, 124 Comiso, 5 Giarratana, 18 Ispica,

65 Modica, 2 Monterosso, 31 Pozzallo, 260 Ragusa, 50 Santa Croce Camerina, 186 Scicli, 103 Vittoria.