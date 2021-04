Sala Consilina, scavalcano i cancelli dello stadio per giocare: 22 extracomunitari denunciati

Scavalcano i cancelli dello stadio comunale ed organizzano una partita di calcio violando le norme anticovid. E' accaduto nel tardo pomeriggio di Pasqua a Sala Consilina, nel Salernitano. Protagonisti 22 giovani extracomunitari, tutti residenti nei comuni di Montesano sulla Marcellana, Sanza e Sala Consilina. La partita di calcio è stata interrotta dai carabinieri che, guidati dal capitano Paolo Cristinziano, hanno fatto irruzione nello stadio comunale. "Si tratta - commenta il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone - di un episodio sicuramente da condannare soprattutto in piena pandemia ed in un giorno di rafforzamento di restrizioni da zona rossa. Spero che resti un caso isolato". I 22 giovani sono stati sanzionati per violazione delle norme anticovid.