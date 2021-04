Siracusa, la polizia sequestra droga: denunciati due giovani

Nel tardo pomeriggio di domenica, agenti delle Volanti impegnati nel contrasto della vendita e del consumo di stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusane, transitando in via Amato, notavano due soggetti confabulare tra loro. Presumendo una probabile attività di spaccio, i poliziotti procedevano al controllo accertando che uno dei due soggetti, identificato per G. M., siracusano di 22 anni, era intento a vendere della droga e, per tale motivo, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga rinvenuta, 4,6 grammi di marijuana suddivisa in involucri pronti per lo spaccio, e la somma in contanti di 121,70 euro, sono state sequestrate. Entrambi i giovani, inoltre, sono stati sanzionati amministrativamente per violazione alle normative anti Covid.