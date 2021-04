Carabinieri, emergenza Covid: intensificati i controlli nel Siracusano

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa per garantire il rispetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, in concomitanza delle festività pasquali e precisamente nelle giornate di sabato, domenica e lunedì dell’Angelo, sono stati eseguiti servizi di controllo del territorio.

I servizi hanno visto l’impiego di circa 180 pattuglie delle Stazioni Carabinieri e dei Nuclei Radiomobili della provincia, utilizzando anche le Stazioni Mobili nelle piazze in cui si potrebbero creare assembramenti, di pattuglie della Compagnia di Intervento Operativo del 12 Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo ed una “Squadra Operativa di Supporto” con funzioni specifiche di prevenzione nei pressi dei siti sensibili sotto il profilo della minaccia terroristica.

Particolare attenzione è stata riservata, con servizi dedicati, ai centri di Priolo Gargallo, Solarino, Rosolini e Buscemi, dichiarati nei giorni scorsi in zona rossa rafforzata a seguito dell’aumento dei contagi riscontrati.

Complessivamente sono stati impiegati oltre 400 Carabinieri che hanno proceduto al controllo di 142 esercizi tra bar ed attività di somministrazione e di circa 750 soggetti; al termine degli accertamenti per due bar è stata disposta la chiusura temporanea e 79 persone sono state sanzionate per inottemperanza della normativa anti covid, per un importo totale di oltre 35.000 euro.

Varie le condotte irregolari riscontrate dai Carabinieri, tra cui l’assenza di un giustificato motivo per uscire di casa ovvero l’assenza dei dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio le mascherine.

Ecco i casi più emblematici accertati in provincia:

a Rosolini sono stati controllati e sanzionati 3 soggetti perché trovati all’interno di un bar mentre consumavano bevande alcoliche. Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato anche con la chiusura provvisoria dell’attività;

a Floridia un avventore è stato sorpreso a consumare una birra all’interno di un bar. Anche in questo caso il titolare dell’esercizio è stato sanzionato con la chiusura provvisoria dell’attività;

in Carlentini sono stati sanzionati 7 soggetti perché sorpresi in assembramento adducendo come giustificazione di star festeggiando un compleanno;

ad Avola, nella notte della vigilia di Pasqua, sono stati sanzionati 11 giovani, poco più che maggiorenni,

che stavano ballando sul marciapiede della pubblica via dopo aver cenato e bevuto insieme; altri 2 soggetti sono stati sanzionati perché sorpresi fuori dalla propria abitazione oltre le ore 22:00 e senza giustificato motivo;

a Buscemi un soggetto è stato sanzionato perché circolava per strada senza fornire alcuna giustificazione ricompresa tra quelle previste e non indossava il dispositivo di protezione individuale;

a Palazzolo Acreide, Carlentini, Lentini ed Augusta sono stati sanzionati alcune decine di oggetti perché sorpresi fuori dalle proprie abitazioni oltre le ore 22:00 o perché si spostavano fuori dal territorio del proprio comune di residenza senza un giustificato motivo.

Nel corso dei controlli sono derivate altresì oltre 30 importanti infrazioni al codice della strada, quali la mancanza di copertura assicurativa, l’uso del cellulare alla guida o ancora per guida senza patente.