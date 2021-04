Fiumefreddo, aveva rubato un'auto: arrestato 21enne

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato il 21enne Salvatore Tabuso di Mascali, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e guida senza patente con recidiva.

Ha forzato la portiera ed il cilindretto d’accensione di una Fiat Panda parcheggiata da una donna nel centro di Giarre. Pensando di averla fatta franca, si è posto sulla S.S. 114 in direzione di Messina quando, all’altezza del comune di Fiumefreddo di Sicilia, è stato intercettato dai militari di pattuglia che riconoscendolo, per i pregressi in materia di reati contro il patrimonio e perché sprovvisto di patente, poiché mai conseguita, lo hanno inseguito e bloccato in via Amendola. L’autovettura è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.