Covid, non si arresta la curva dei contagi nel Ragusano: morto modicano

Sembra inarrestabile la curva dei contagi Covid nel Ragusano. I positivi salgono a 978: 910 in isolamento domiciliare, 56 ricoverati in ospedale e 13 nella Rsa Covid di Ragusa Ibla. I guariti salgono a 8.510 e anche i morti salgono a 221. Un morto nelle ultime 24 ore, un 83enne di Modica deceduto nel reparto di Malattie Infettive del Giovanni Paolo II. Record di contagi a Ragusa con 264 persone positive al Covid, con rischio di zona rossa in base al rapporto tra contagi e popolazione. Pericoloso aumento anche a Modica con 70 positivi, dieci in più nelle ultime 24 ore, e a Vittoria dove si registrano 119 contagi, 16 in più nelle ultime 24 ore. Superati i 100 positivi anche a Comiso, mentre a Scicli si registra un progressivo calo di positivi. Ecco i dati nei 12 comuni iblei: 33 Acate, 8 Chiaramonte Gulfi, 125 Comiso, 7 Giarratana, 18 Ispica, 70 Modica, 4 Monterosso, 31 Pozzallo, 264 Ragusa, 54 Santa Croce Camerina, 177 Scicli, 119 Vittoria.