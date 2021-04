Tennis, sfuma il sogno del giovane Sinner: nella finale del Miami Open si arrende all'amico Hubert Hurkacz.

Oggi non è stata la nostra giornata, ma abbiamo fatto grandi miglioramenti" : Jannik Sinner conserva il buonumore e la sportività dopo la sconfitta nella finale del Miami Open contro il suo amico, compagno di allenamenti e di doppio Hubert Hurkacz. La sfida tra i due è finita con un abbraccio e tanti sorrisi.

"Complimenti, in questi dieci giorni hai dimostrato tutto il tuo talento. Sei il mio migliore amico sul circuito, sono orgoglioso della persona che sei. Spero che giocheremo ancora il doppio insieme" ha detto Sinner durante la cerimonia di premiazione.

Il giovane e promettente tennista azzurro Jannik Sinner ha cominciato male la finale del Miami Open contro Hubert Hurkacz e l'ha finita peggio. Rimandando i sogni di vittoria ad altra occasione. L'amico-avversario polacco infatti è partito molto meglio, ingranando le battute giuste, rubandogli il servizio, e portandosi rapidamente in vantaggio in questa che era per entrambi la prima finale in un Master 1000. La sfida si è chiusa con il punteggio di 7-6 6-4 per Hurkacz in appena un'ora e 40 minuti di gioco sul campo in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium in Florida.