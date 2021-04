La strage di Pasqua, domani i funerali a Mignano: in un video lo schianto

Tragico incidente alla vigilia di Pasqua al confine tra il Lazio e la Campania. Quattro i morti in un frontale fra due auto sulla Casilina a San Vittore, in provincia di Frosinone. Si tratta di tre ragazzi, tra i 19 e i 20 anni, e un uomo di 52 anni. I giovani, tre amici di Mignano Monte Lungo in provincia di Caserta, stavano tornando a casa quando la loro auto si è scontrata con un'altra macchina che procedeva nell'opposto senso di marcia. Quei terribili istanti sembra siano stati immortalati da una delle vittime, che viaggiava sul sedile posteriore, in una diretta social. Ed è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cassino il contenuto dei cellulari delle tre giovani vittime anche alla ricerca del video di circa 15 secondi finito sui social dopo la tragedia e in cui si vedrebbe uno dei giovani, seduto sul sedile posteriore dell'auto, intento a filmare una diretta su un noto social con il cellulare. Solo l'esame del telefonino stabilirà l'esatto orario in cui è stato girato il video. L'impatto è avvenuto poco prima delle 21 nel primo giorno delle restrizioni del week end di Pasqua, a poca distanza dal Comune di Mignano Monte Lungo dove vivevano i tre amici che stavano tornando verso casa. Matteo Simeone, Carlo Romanelli e Luigi Franzese viaggiavano su una Mito che si è scontrata con una Fiat Idea guidata da Claudio Amato, operaio 52enne anche lui di Mignano Monte Lungo. Tre delle vittime sono decedute sul colpo mentre la quarta all'ospedale di Cassino dove è arrivata in condizioni gravissime. E domani, in occasione dei funerali delle quattro vittime che si svolgeranno in tre momenti diversi, il sindaco di Mignano Monte Lungo ha indetto una giornata di lutto cittadino. Ci sarà la bandiera a mezz'asta sul palazzo municipale. Il primo cittadino, Antonio Verdone, invita i concittadini, dirigenti scolastici, titolari di attività commerciali, sociali, sportive e produttive a sospendere le attività dalle 8 alle 17 in segno di lutto. "Una tragedia immane, che si fa fatica a spiegare - aveva detto ieri il sindaco - Mignano Monte Lungo è un paese distrutto, che vive uno dei suoi giorni peggiori". In queste ore sono tante le dediche e i messaggi sui social per i tre ragazzi. "Eri, sei e sarai sempre nel mio cuore. Buon viaggio cuoricino" si legge sul profilo di uno dei giovani. "Resterai sempre nel mio cuore" recita un altro. Carlo Romanelli frequentava l'ultimo anno del liceo Carducci di Cassino e a giugno avrebbe sostenuto l'esame di maturità. Luigi Franzese e Matteo Simone avevano frequentato l'Itis a Cassino e lo scorso anno si erano diplomati. I tre ragazzi, grandi amici, vivevano a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro. Il 52enne Claudio Amato sembra, invece, che fosse uscito a comprare delle pizze e stesse tornando a casa.