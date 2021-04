Vela, 55 barche nel Golfo di Sferracavallo: a Palermo vince Guarneri

Si è conclusa ieri pomeriggio la Regata nazionale O'pen Skiff che, da venerdì, ha visto nelle acque del Circolo Velico Sferracavallo, una flotta di 55 imbarcazioni provenienti da tutto il Paese. Cinque le gare disputate dai giovani atleti, 3 nella giornata di venerdì e 2 in quella di sabato. Ieri, dopo circa tre ore di attesa in acqua, non è stata disputata alcuna prova per mancanza di vento. Primo gradino del podio per Alessandro Guarneri (CV OndaBuena - Taranto), seguito da Manuel De Felice (Circolo nautico Monte Procida) e Alessia Tiano (CN Monte Procida) il cui terzo posto assoluto è valso anche l'oro nella classifica femminile. Quarto classificato Luigi Veniero (Vela Club Palermo) seguito da Federico Quaranta (CV OndaBuena). Categoria Under 13: 1° classificato Matteo Attolico (LNI Procida), 2° classificato Alice Dessy (LNI Cagliari), 3° classificato Pietro Passariello (Vela Club Palermo). Quarto posto per Juan De Nardo (CN Monte Procida) seguito da Mattia Monti (CN Rimini). Per gli Under 13 Prime: 1° posto per Irene Cozzolino (CN Monte Procida), 2° - Mattia Pau (LNI Cagliari) , 3° - Antonio Catalano Ugdulena (Vento di Tramontana). Quarta posizione per Valerio Improta (CN Monte Procida) seguito da Andrea Massaro (Vela Club Palermo).