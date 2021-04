Floridia, paura in via Paolo VI: fuoco sul tetto di una palazzina su due piani

Momenti di paura questo pomeriggio poco prima delle 18 per un incendio che si è sviluppato sul terrazzo di un edificio di viale Paolo VI. Sarebbe stato il cattivo funzionamento della canna fumaria di un camino al primo piano, a provocare le fiamme che hanno subito messo in allarme due famiglie che abitano nello stabile. Fuoco e fuliggine hanno interessato l'intera strada dove pochi minuti dopo sono arrivati i carabinieri della Tenenza, la polizia municipale e due automezzi dei vigili del fuoco di Siracusa. I pompieri saliti fino al terrazzo hanno messo in sicurezza l'edificio, domando il principio d'incendio. I carabinieri dopo avere accertato le cause dell'incidente domestico, hanno lasciato viale Paolo VI. Sarebbero stati gli abitanti del primo piano ad accendere il camino nel pomeriggio, non sapendo, però, che la canna fumaria dello stesso, era ostruita. Dopo la scampata paura, le due famiglie sono rientrate nelle rispettive abitazioni.