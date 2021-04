Auto contro il guard - rail sulla Avetrana - Nardò: un morto

Luca Fioravanti, 44 anni, originario di Reggio Emilia ma residente a Nardò in provincia di Lecce, ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava, è andata a finire sul guard-rail della Provinciale Nardò-Avetrana, che congiunge le province di Lecce e Taranto. Il mezzo è finito fuori strada. Alla guida, una donna, I.G., 44 anni ,trasportata in codice rosso in ospedale, in gravissime condizioni con prognosi riservata. L'uomo invece è deceduto durante il tragitto in ambulanza alla volta dell'ospedale.