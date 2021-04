Il sindaco ordina: scuole chiuse a Caltanissetta dal 7 al 14 aprile

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha annunciato che chiederà al presidente della Regione Nello Musumeci, di prorogare la zona rossa. Ha inoltre annunciato che le scuole, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse dal 7 al 14 aprile. "Questa e' una decisione legata - ha detto - ai dati che ci sono stati trasmessi dall'Asp di Caltanissetta. "L'indice di contagio - ha aggiunto - è pari allo 0,43% La cosa che piu' preoccupa e' che la zona rossa istituita 20 giorni fa non ha prodotto effetti. Alle 18 ho riunito nuovamente il Centro Operativo Comunale e alla luce delle nostre richieste ci sono stati forniti ulteriori dati. L'80% dei contagi appartiene alla variante inglese e l'apertura delle scuole potrebbe provocare un aumento dei contagi. La situazione e' molto preoccupante. Sto chiedendo queste misure a malincuore perche' e' chiaro che vanno a limitare la libertà di ognuno di noi. Partecipero' alla manifestazione dei commercianti. Perche' sono d'accordo con loro". Al momento a Caltanissetta vi sono 727 positivi (664 sono in isolamento domiciliare, 57 in Malattie Infettive e 6 in terapia intensiva.