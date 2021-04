Controlli anti covid in provincia di Siracusa: 23 persone sanzionate

Anche nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, in forma congiunta con Carabinieri e Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha svolto servizi di controllo finalizzati al rispetto delle norme anticovid. Nel complesso in tutta la provincia di Siracusa sono state identificate a tale fine 595 persone, 23 delle quali sanzionate per mancato rispetto delle norme relative al contenimento della pandemia; 123 sono stati gli esercizi pubblici controllati, uno di questi è stato sanzionato.

In particolare, a Lentini è stata disposta la sospensione dell’attività lavorativa per 5 giorni di un chiosco, in quanto venivano somministrate bevande al banco nonostante il divieto e la possibilità della vendita solamente con asporto.

In questa circostanza sono stati sanzionati il dipendente ed un avventore.

Sempre a Lentini, gli agenti del Commissariato hanno denunciato un uomo di 50 anni che, fermato per un controllo, si rifiutava di fornire le proprie generalità.