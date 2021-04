Pozzallo: Unicef e Istituto Rogasi per una Pasqua dedicata ai bambini

È una Pasqua profondamente solidale, completamente dedicata ai bambini, quella realizzata dalla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Rogasi” di Pozzallo, Scuola Amica delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi”. Si è tenuta nel pieno rispetto delle misure sanitarie di contenimento della pandemia la manifestazione UNICEF della scuola, organizzata in una collaborazione col Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa.

L’istituto pozzallese, con la sua dirigente Grazia Basile e la referente del Progetto Unicef - MI “Scuola Amica” Rossella Smarrocchio, ha contribuito a promuovere la Campagna Pigotta, la bambola di pezza dell’Unicef Italia dal cuore grande, che salva la vita dei bambini. Nel corso della manifestazione decine di Pigotte, realizzate e curate dalla comunità scolastica, con solare entusiasmo, sono state adottate, per assicurare a tutti i bambini del mondo gli stessi diritti. Sottolineiamo il grande valore civico dell’iniziativa, che si inserisce nell’offerta formativa della scuola “Rogasi”, attraverso il progetto Unicef - MI ”Scuola Amica”, sviluppando anche tematiche di carattere ambientale. Accanto alle Pigotte, infatti numerosi lavori, realizzati dagli alunni della primaria guidati dalle maestre Valentina Mastrosimone e Veronica Lupo, hanno promosso il valore dei diritti dei bambini e quello di un ambiente pulito. Le bellissime Pigotte sono state adottate da gruppi classe, oltre che dagli intervenuti. L’evento è diventato momento di sana gioia, all’insegna della solidarietà, anche grazie agli interventi musicali dell’alunna Beatrice Pisana al violino, accompagnata dal professore Orazio Spoto.