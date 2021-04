I ladri si sono introdotti nello studio medico in via Mater Dolorosa a Palermo di un osteopate e fisioterapista, che assiste e cura atleti, e hanno portato via un macchinario molto costoso utilizzato dallo specialista nella riabilitazione. Sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare tracce utili che possano portate all'individuazione degli autori del colpo.