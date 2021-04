Palermo, volontari del Reddito di cittadinanza spazzano le strade

Questa mattina i volontari dell'associazione "Basta volerlo" hanno pulito le strade attorno la via Vito La Mantia e nella zona di via Dante. I volontari fanno parte di un gruppo di percettori del reddito di cittadinanza che da giugno del 2019 ha deciso di migliorare le condizioni della città pulendo anche i vicoli meno conosciuti. In questi mesi hanno pulito, piazza Principe di Camporeale, il mercato del Parcheggio Emiri, nel cuore del quartiere Zisa, e il piazzale Giotto. I volontari con scope, guanti e sacchi neri indossano le felpe rosse con il nome dell'associazione e cartellini con la loro foto, nome e cognome.