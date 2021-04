Sono stati rinviati i due incontri con Battipaglia a causa di alcuni casi di Covid in seno alla società campana. Non essendoci il tempo di disputare le partite, la Passalacqua Ragusa (classificatasi ormai matematicamente terza al termine della stagione regolare) tornerà in campo direttamente per i playoff. La società iblea informa che, non appena possibile, sulle date e sulla modalità di svolgimento degli stessi.