Lega Sicilia, completata la struttura organizzativa in provincia di Agrigento

Ornella Russello è stata confermata responsabile del tesseramento per la Lega, mentre a Marcella Bellia è stata affidata la segreteria provinciale. Marcello Fattori è il responsabile organizzativo. Neo responsabile per gli enti locali è Carmelo Pace. Coordinatrice politica è l'europarlamentare Annalisa Tardino (nella foto) che ha indicato come vice Giancarlo Granata e Mario Bellino.

"Le nomine, che vanno a completare il lavoro di espansione territoriale già avviato nei diversi comuni della provincia - afferma Annalisa Tardino - sono state effettuate insieme al responsabile provinciale, Vincenzo Giambrone, con il quale stiamo lavorando sul territorio con grande sinergia. Una squadra che cresce e si rafforza, anche in vista delle prossime competizioni elettorali, che ci vedranno impegnati, con Vincenzo Giambrone, nella costruzione di liste e programmi all'altezza delle esigenze dei nostri cittadini. Infine, un ringraziamento va al segretario regionale, Nino Minardo, per l'attenzione rivolta alla nostra provincia".

Intanto, il responsabile organizzativo Massimo Gionfriddo ha nominato, di concerto con il segretario regionale Nino Minardo, altre 9 figure chiave utili a sostenere l’attività organizzativa della Lega Sicilia.

Queste le nomine dei Responsabili Organizzativi Provinciali: Enzo Nicastro (SR), Alessandro Lopresti (CT), Matteo Giannì (RG), Giuseppe Sicuro (ME), Carmelo Lo Vetri (EN), Michele Vecchio (CL), Marcello Fattori (AG), Giovanni Mannino (PA) e Giovanni Scaraglino (TP).