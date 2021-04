Modica, per piazza Matteotti le nuove palme resistenti al punteruolo rosso

Sono state piantate in piazza Matteotti, a Modica, le prime due palme che vanno a sostituire quelle che sono state eliminate perchè attaccate dal punteruolo rosso. Il look della piazza ricalcherà quello precedente grazie all'esito di un referendum indetto dal Comune alla fine del 2020. I cittadini sono stati chiamati a scegliere tra le palme e le sedute con fioriere. Nel gradimento dei modicani hanno avuto la meglio le palme e oggi sono iniziati i lavori per la piantumazione delle palme che sono della specie Phoenix dactylifera, resistenti al punteruolo rosso. In piazza saranno collocate sette palme. I lavori dovrebbero essere completati entro la settimana.