Modica, test rapidi Covid a Palazzo di Città: 1068 effettuati con 7 positivi

Record di tamponi rapidi effettuati oggi, martedì 6 aprile, a Modica nell'atrio del Palazzo di città. I test Covid effettuati sono stati 1068 con sette persone risultate positive. Le persone risultate positive al coronavirus sono per la maggior parte adolescenti e grazie all’efficienza del servizio di screening è stato possibile individuare e bloccare i contagi mettendo in isolamento i soggetti e i contatti stretti.

Si conferma, dunque, il trend degli ultimi screening di massa a Modica che si conferma la città con il maggiore attenzione nei confronti del tracciamento Covid rispetto a tutti gli altri comuni del territorio ibleo. I numeri, comunque, dicono che non bisogna abbassare la guardia. Il Comune, vista la situazione dei contagi nel Ragusano, ha deciso di prolungare i test rapidi fino alla fine del mese di aprile. Prossimo appuntamento con i test rapidi, venerdì dalle 16 alle 20, sempre nell’atrio comunale di Palazzo San Domenico.