Incidente mortale questa sera a Borgomanero, nel novarese. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 21.30 un'auto è finita contro un palo della luce che a sua volta si è abbattuto sulla vettura. L'impatto ha causato un incendio che ha avvolto macchina e conducente che è morto carbonizzato. Al momento non è stato possibile stabilire se alla guida vi fosse un uomo o una donna.