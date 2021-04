Il Palermo perde la testa nel finale: rosanero sconfitti a Monopoli ( 2 - 1)

Il Palermo perde la testa nei secondi finale ed esce sconfitto dal recupero contro il Monopoli, mandando su tutte le furie il tecnico Filippi che sperava nel colpaccio. Si comincia con un primo tempo monotono e privo di emozioni. Ma sono gli ospiti siciliani a passare in vantaggio al 29'. È Somma a sbloccare la situazione sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra da Floriano: Marconi colpisce di testa, la palla finisce verso il secondo palo dove Somma realizza il gol del vantaggio.

Al 42’ il Monopoli colpisce in pieno la traversa: a centrarla è Piccinni con un tiro dalla trequarti. Pelagotti aveva battezzato fuori il pallone che in realtà si è abbassato di colpo, ma non tanto da insaccarsi alle sue spalle.

Si chiude il parziale con i rosanero sopra di un gol. Al 55' si fa male Lucca. Questa volta Filippi è costretto alla sostituzione e al posto del suo bomber schiera Saraniti. Lucca esce dal campo sorretto dai medici rosanero. Zoppica vistosamente e poggia con difficoltà il piede sinistro.

Al 60' il Monopoli reclama per un tocco con il braccio in area di rigore di Peretti sul tiro di Paolucci, ma la posizione del braccio è lungo il corpo e ritenuta non fallosa dall’arbitro Luciani di Roma. Passa un minuto e Pelagotti si supera in tuffo sul gran tiro di Paolucci che poi non è pronto alla ribattuta e si accontenta del calcio d’angolo con il portiere rosanero a terra. Il Monopoli inizia a spingere sempre di più e Filippi si sbraccia per tenere alta la sua squadra che sembra in difficoltà.

Al 69' Valente da fuori area colpisce il palo alla destra del portiere del Monopoli Taliento dopo che Luperini aveva rubato palla sulla trequarti. Al 25’ Filippi si gioca gli ultimi due campi: fuori Rauti per Santana e Floriano per Broh. I rosanero si chiudono un po’ inserendo un uomo in più a centrocampo e rinunciando a un trequartista.

Al 30’ il Palermo spreca un contropiede con Valente che porta palla dalla sua trequarti fino all’area di rigore del Monopoli, ma non riesce ad ottenere più di un calcio d’angolo in situazioni di tre contro tre.

Al 34’ Pelagotti in due tempi blocca un tiro dalla distanza di Bunino. Il portiere rosanero, per la verità, si era lasciato sfuggire il pallone sulla conclusione, ma poi ha evitato il calcio d’angolo. Il Monopoli spinge e il Palermo è schiacciato nella sua metà campo..

A due minuti dalla fine pareggia il Monopoli con De Paoli. Saraniti commette fallo di Paolucci mentre il numero dieci si sta coordinando per un tiro al volo da fuori area. Un’ingenuità che il Palermo paga carissima perché De Paoli pareggia i conti con un gran tiro dalla distanza. Al terzo minuto di recupero arrivaa la beffa di Viteritti.

RISULTATI, RECUPERI

Monopoli - Palermo 2-1

Ternana - Cavese 7-2

CLASSIFICA: Ternana 84 punti; Avellino 63; Bari 59; Catanzaro 58; Juve Stabia, Catania 52; Foggia 47; Teramo 45; Palermo 42; Casertana 41; Monopoli, V. Francavilla 37; Viterbese 36; Turris, Potenza 35; Vibonese 31; Paganese 27; Bisceglie 24; Cavese 16. Catania 2 punti di penalizzazione Trapani escluso dal campionato Foggia, Monopoli due gare in meno Casertana, Catanzaro, Cavese, Palermo, Potenza una gara in meno