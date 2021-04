Jet2.com e Jet2holidays lanciano voli e vacanze in Sicilia per l'estate 2022

Jet2.com e Jet2holidays hanno annunciato il lancio di voli e vacanze in Sicilia da cinque basi del Regno Unito, con i primi voli in partenza alla fine di aprile 2022.

L'aggiunta della Sicilia come destinazione per l'estate 2022 risponde alla richiesta turistica proveniente dal Regno Unito, e vedrà la compagnia aerea leader nel tempo libero e specialista in pacchetti vacanze operare sette voli settimanali dal Regno Unito.

Jet2.com e Jet2holidays opereranno verso la Sicilia dagli aeroporti di Birmingham, Bristol, Leeds Bradford, Manchester e Londra Stansted, con voli diretti all'aeroporto di Catania.

Questa operazione darà la possibilità di raggiungere una serie di località sulla costa orientale dell'isola, tutte a poca distanza dall’aeroporto.