Scoppia un incendio nella Riserva di Vendicari: bruciano i Pantani (VIDEO)

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio verso le 16,30 nella Riserva naturale di Vendicari (Noto), nei Pantani Grande e Piccolo. Le fiamme sono tutt'ora in corso, ma non c'è acqua per domare il rogo. Il direttore della Riserva ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Noto, mentre è stato già informato dell'accaduto il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti per t sollecitare l'intervento dei pompieri. Secondo quanto si apprende, le fiamme sarebbero di origini dolose. Sul posto pure la Protezione civile. L'incendio è tutt'ora in corso. Il timore degli ambientalisti è di provare danni alle specie protette che stanno nidificando in questo periodo.