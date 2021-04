"Modica Città che legge 2020-2021", siglato il Patto per la Lettura

Il Comune di Modica nel luglio 2020 ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021 per la sezione città da 50.000 a 100.000 abitanti partecipando all’avviso pubblico del Cepell (Centro per il libro e la lettura) istituto autonomo del Ministero della Cutura che promuove la diffusione della lettura a partire dall’infanzia. Attraverso la qualifica di “Città che legge” si intende riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso in grado di influenzare la qualità della vita. La città di Modica, inoltre, ha autorizzato la sottoscrizione di un “Patto per la lettura” che prevede una alleanza cittadina e una stabile collaborazione tra soggetti pubblici e privati, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori, scuole, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni e tutti gli attori presenti nel territorio. A questo proposito sono stati approvati ed autorizzati dall’amministrazione l’avviso pubblico e la scheda di adesione al Patto locale per la lettura - Città di Modica pubblicati sul sito del comune alla sezione Avvisi con scadenza il 30 aprile. Il Patto è coordinato dalla Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo” ed è aperto a tutte le adesioni anche delle singole persone.