Coronavirus, 13.708 nuovi casi e boom di decessi: 627

Sono 13.708 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.767.I tamponi sono notevolmente risaliti dopo il forte calo del weekend a quota 339.939. Sono invece 627 le vittime in un giorno (ieri 421).

339.939 test, tasso positività scende al 4% - Sono 339.939 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 112.962, un terzo circa di quelli di oggi. Il tasso di positività è del 4%, ieri era al 6,9%, quindi in calo del 2,9% in 24 ore.

-60 terapie intensive, -21 ricoveri - Sono 3.683 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 60 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 276 (ieri 221). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.316 persone, in calo di 21 unità rispetto a ieri.

Oms, +5% i casi nel mondo in 7 giorni, +11% i morti - A livello globale, i nuovi casi di Covid-19 sono aumentati per la sesta settimana consecutiva, con oltre 4 milioni di nuovi casi segnalati nella scorsa settimana, il 5% in più. E' quanto emerge dall'aggiornamento settimanale dell'Oms, pubblicato sul sito dell'Organizzazione mondiale della sanità. Anche il numero di nuovi morti è aumentato dell'11% rispetto alla scorsa settimana, con oltre 71.000 nuovi decessi segnalati. I maggiori aumenti nell'incidenza dei casi sono stati osservati nel sud-est asiatico (in particolare in India) e nelle regioni del Pacifico occidentale. Ovunque, ad eccezione dell'Africa, sono aumentati i morti, con un picco del 46% in più nella regione del sud-est asiatico.