Mascherine a parenti e amici:ai domiciliari il sindaco di Opera

Mascherine per famigliari e dipendenti comunali e amici quando l'Italia era travolta dalla prima ondata della pandemia. Oltre duemila i dispositivi di protezione individuale sottratti alla fornitura per la Rsa Anni Azzurri e farmacie. La condotta illecita sarebbe emersa nelle indagini dei Carabinieri che hanno portato oggi agli arresti domiciliari del sindaco di Opera (Milano), Antonino Nocera, della dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune e di 3 imprenditori. Accusati a vario titolo di peculato, corruzione, turbata libertà nella scelta del contraente, traffico illecito di rifiuti.

A dare il via all’inchiesta, nel febbraio 2020, è stata una segnalazione sui rapporti particolari tra sindaco, direttore dell’ufficio tecnico e alcuni imprenditori beneficiari di appalti pubblici. Le indagini successive ne hanno rivelati diversi, come quelli per il rifacimento del campo sportivo comunale e i lavori in alcune scuole. Nell’ambito delle attività, gli imprenditori finiti agli arresti avrebbero anche accumulato e smaltito illecitamente almeno mille tonnellate di macerie e rifiuti, interrati anche nei terreni di alcuni agricoltori del parco sud. In cambio gli imprenditori finiti agli arresti avrebbero ristrutturato gratuitamente l’appartamento acquistato dalla compagna del sindaco, nonché capo dell’ufficio tecnico del Comune.