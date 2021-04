Armao scatena l'ira del sindaco di Messina: "Mi fate veramente schifo"

"Di fronte al disastro del centrodestra, esploso nelle battute finali della finanziaria come ha certificato il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, e al governo Musumeci travolto dall'inchiesta sui presunti dati Covid taroccati e ormai sotto assedio da parte delle associazioni imprenditoriali, dei sindacati e ora anche dei sindaci costretti a gestire le falle della Regione siciliana, come risponde il vice governatore Gaetano Armao al sindaco di Messina Cateno De Luca? 'Va sucati un pruno...'. Questo è il livello più basso che si poteva toccare. E' avvilente". Così il segretario del Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo, conversando con l'ANSA sulla situazione politica nell'isola. Barbagallo si riferisce a un video reso noto ieri dal sindaco di Messina: De Luca in un messaggio audio inviato ad Armao gli dice 'vi denuncio, mi fate veramente schifo Gaetano, te lo dico con tutto il cuore', riferendosi a una vicenda legata alla richiesta, fatta tre anni fa, dal comune di Messina di avere affidato, come previsto, un serbatoio idrico, di proprietà dell'Ente acquedotti siciliani, per ristrutturarlo (la gara è pronta) in modo da garantire l'approvvigionamento idrico in alcuni villaggi del territorio; a quell'audio il vice governatore replica con un audio: 'De Luca, sai come si dice a Palermo? Va sucati un pruno...'".