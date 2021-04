Celebrati a Solarino i funerali del Prof Torcasso (VIDEO)

Una Solarino commossa ha dato quest'oggi l'ultimo saluto ad uno dei suoi 'figli' migliori. Nella chiesa della Madonnina sono stati celebrati i funerali di Franco Torcasso, 72 anni, il professore di francese con una grande passione per lo sport. Tanta gente seppur Solarino in 'zona rossa' a salutare un uomo che aveva dato tanto prestigio alla Comunità solarinese. Gli intervenuti al rito funebre hanno prestato molta attenzione al distanziamento ed alle regole anti covid. Soltanto i familiari, la moglie Maria Concetta, i figli ed i familiari più stretti sono avvicinati alla bara del professore. Franco Torcasso è stato travolto da un male incurabile che negli ultimi due mesi lo ha divorato giorno dopo giorno, senza dargli tregua. Insegnante generoso e preparato lascia un ricordo indelebile tra i solarinesi ed in quanti lo hanno conosciuto sia come prof che da sportivo. Era stato una 'bandiera' della locale squadra di calcio ed il suo cuore sportivo era per l'Inter e la gloriosa Trogylos di Priolo, il quintetto dello scudetto conquistato dalle ragazze di Santino Coppa.

Ieri anche l'ex ministra della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, appresa la notizia della scomparsa, in una nota diffusa all'agenzia Ansa, aveva espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia di Franco Torcasso. La parlamentare pentastellata era stata una sua alunna a Floridia. Dopo la benedizione della feretro, il 'professore' è stato accompagnato per l'ultimo viaggio al camposanto di Solarino.