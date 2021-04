Stop al bomber del Palermo Lorenzo Lucca per una distorsione al ginocchio

L'attaccante del Palermo, Lorenzo Lucca, ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro nel corso della partita di campionato a Monopoli persa ieri dai rosanero per 2-1. Lucca stamani si è sottoposto a indagini strumentali "che hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro - si legge sul bollettino medico diramato dal club - con interessamento della regione posteriore della capsula articolare". Difficile ipotizzare i tempi di recupero, anche se il fatto che non siano emersi problemi ai legamenti accorcia notevolmente il periodo di tempo in cui il capocannoniere della squadra con 13 gol dovrà rimanere a riposo. Il calciatore ha già iniziato il trattamento di fisioterapia studiato con lo staff medico del Palermo. Lucca salterà certamente la partita di sabato alle 15 al "Barbera" contro la Vibonese e rischia di non essere disponibile nemmeno per recupero di campionato di mercoledì prossimo in casa contro il Foggia.